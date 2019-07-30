Петр Маркелов: благодаря помощи людей можно обойтись без кремации тела Ники и доставить его в Беларусь для прощания

Благодаря сотням неравнодушных людей можно обойтись без кремации тела режиссера Ники Никоновой, погибшей на Аляске, и доставить его в Беларусь для прощания, сообщил БелаПАН ее супруг Петр Маркелов.

Фото: архив Ники Никоновой

«Когда приедет мама Ники, решим, будем ли транспортировать тело. Многие в Беларуси хотят увидеть Нику в последний раз, так что, я думаю, мы это сделаем», — сказал Маркелов.

По его словам, Ольга Никонова должна прибыть через 12 часов (30 июля около 16 часов по минскому времени). За двое суток почти 250 человек собрали около 22 тыс. долларов на помощь семье погибшей.

Сейчас Маркелов, известный активист инициативы Legalize Belarus, и тело Никоновой находятся в Анкоридже. Он живет у знакомого учителя математики, у которого останавливался две недели назад с женой. Там же разместится и Ольга Никонова. В белорусское посольство в Вашингтоне Маркелов отправил необходимые бумаги для получения сертификата о возвращении. Сертификат дипломаты обещали в течение 10 дней прислать по почте.

Маркелов также сообщил, что шеф бригады спасателей, которая ему помогала, оказался пастором. «Он мне дал несколько сотен долларов из их церкви, чтобы я мог жить первое время», — отметил муж погибшей.

24-летние молодые люди поженились 1 июля в Нью-Йорке и на следующий день прибыли на Аляску, где собирались обосноваться. Там они решили увидеть брошенный автобус, прославившийся благодаря книге Джона Кракауэра и одноименному фильму «В диких условиях». В автобусе в 1992 году жил и умер прототип главного героя фильма путешественник Кристофер Маккэндлесс. 25 июля на обратном пути, когда молодые люди пытались переправиться через реку Текланика, Никонова захлебнулась в воде. Маркелову удалось вытащить супругу на берег. В течение 20 минут он делал ей искусственное дыхание, но она была уже мертва. Рюкзак с вещами, который несла девушка, отцепился и утонул.

В 13 лет Никонова снялась в фильме Александра Котта «Брестская крепость». Окончила в Нью-Йорке киноакадемию. Весной нынешнего года сняла в Минске документальный фильм о матерях осужденных на длительные сроки лишения свободы по «антинаркотической» статье 328 Уголовного кодекса.

«Она работала над финальной версией монтажа. Ее друзья и учителя из академии будут заканчивать фильм», — сообщил БелаПАН Маркелов.

«Я рад, что столько людей помнят Нику, я хочу, чтобы ее запомнили. Она была примером: невероятно добрая, любящая, активная, свободолюбивая», — сказал он.