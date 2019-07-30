«Русенборг» — БАТЭ: назван фаворит матча

/ Спорт
Просмотров: 1249

Завтра в Тронхейме на стадионе «Леркендаль» пройдет ответный поединок второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА – местный «Русенборг» примет борисовский БАТЭ.

Фото из твиттера «Русенборга»

Встреча недельной давности на «Борисов-Арене» завершилась викторией «сине-желтых» – 2:1.

В предстоящей встрече, как считают букмекеры, явным фаворитом является норвежский чемпион, вероятность победы которого чуть выше 50%.

Ставки на матч принимаются со следующими коэффициентами:

  • победа «Русенборга» — 1.79;
  • ничья — 3.71;
  • победа БАТЭ — 4.34.

Отметим, что победитель белорусско-норвежского противостояния сразится в третьем раунде отбора с выигравшим двухматчевую дуэль «Марибор» (Словения) – АИК (Швеция).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Лига чемпионов букмекеры Город: Тронхейм

Другие материалы на эту тему:

Liverpool’s Day. Как финал Лиги чемпионов смотрели на Зыбицкой

Liverpool’s Day. Как финал Лиги чемпионов смотрели на Зыбицкой

На кухне Лиги чемпионов: «Ливерпуль» приКЛОППнул «Баварию» под пиво и леберкез

На кухне Лиги чемпионов: «Ливерпуль» приКЛОППнул «Баварию» под пиво и леберкез

Лига чемпионов-2018/2019. Составы групп и расписание

Лига чемпионов-2018/2019. Составы групп и расписание

Чемпионат Европы по футболу. Букмекеры ставят на выход сборных России и Украины в плей-офф

Чемпионат Европы по футболу. Букмекеры ставят на выход сборных России и Украины в плей-офф