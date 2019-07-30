«Русенборг» — БАТЭ: назван фаворит матча
Завтра в Тронхейме на стадионе «Леркендаль» пройдет ответный поединок второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА – местный «Русенборг» примет борисовский БАТЭ.
Встреча недельной давности на «Борисов-Арене» завершилась викторией «сине-желтых» – 2:1.
В предстоящей встрече, как считают букмекеры, явным фаворитом является норвежский чемпион, вероятность победы которого чуть выше 50%.
Ставки на матч принимаются со следующими коэффициентами:
- победа «Русенборга» — 1.79;
- ничья — 3.71;
- победа БАТЭ — 4.34.
Отметим, что победитель белорусско-норвежского противостояния сразится в третьем раунде отбора с выигравшим двухматчевую дуэль «Марибор» (Словения) – АИК (Швеция).