«Пока тяжелое». Медики рассказали о состоянии здоровья Инны Чуриковой
Народная артистка СССР Инна Чурикова до сих пор находится под присмотром врачей.
По информации медиков НИИ скорой помощи имени Склифосовского, в настоящее время любимая миллионами киноманов и театралов актриса проходит лечение в отделении острых эндотоксикозов.
Врачи отметили, что «состояние пока тяжелое», пишет
О том, что Чурикова попала в больницу стало известно 18 июля. Как сообщалось, причиной экстренной госпитализации стало ее падение со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня».