«Пока тяжелое». Медики рассказали о состоянии здоровья Инны Чуриковой

Народная артистка СССР Инна Чурикова до сих пор находится под присмотром врачей.

Фото пресс-службы Кремля

По информации медиков НИИ скорой помощи имени Склифосовского, в настоящее время любимая миллионами киноманов и театралов актриса проходит лечение в отделении острых эндотоксикозов.

Врачи отметили, что «состояние пока тяжелое», пишет riafan.ru .

О том, что Чурикова попала в больницу стало известно 18 июля. Как сообщалось, причиной экстренной госпитализации стало ее падение со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня».