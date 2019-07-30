«Пока тяжелое». Медики рассказали о состоянии здоровья Инны Чуриковой

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Народная артистка СССР Инна Чурикова до сих пор находится под присмотром врачей.

Фото пресс-службы Кремля

По информации медиков НИИ скорой помощи имени Склифосовского, в настоящее время любимая миллионами киноманов и театралов актриса проходит лечение в отделении острых эндотоксикозов.

Врачи отметили, что «состояние пока тяжелое», пишет riafan.ru.

О том, что Чурикова попала в больницу стало известно 18 июля. Как сообщалось, причиной экстренной госпитализации стало ее падение со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня».
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Тэги: актриса Персона: Инна Чурикова Город: Москва

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