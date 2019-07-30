Новогодние фейерверки хотят запретить
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Организация «Немецкая экологическая помощь» считает, что власти должны запретить частные фейерверки, которые грохочут на Новый год. Свою инициативу они объясняют тем, что огромное количество фейерверков наносит вред окружающей среде.
В основном речь идет о загрязненных центрах городов, пишет
Заявки адресованы городам, чьи центры особенно загрязнены. К ним относятся Штутгарт, Берлин, Гельзенкирхен, Хаген и Кельн. Частично подобные запреты уже существуют, но их еще недостаточно.