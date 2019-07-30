Новогодние фейерверки хотят запретить

Организация «Немецкая экологическая помощь» считает, что власти должны запретить частные фейерверки, которые грохочут на Новый год. Свою инициативу они объясняют тем, что огромное количество фейерверков наносит вред окружающей среде.

В основном речь идет о загрязненных центрах городов, пишет rusverlag.de . Фейерверки могут быть организованы профессионалами за пределами городских центров. Также допускается возможность определения зон, в которых будет разрешен запуск фейерверков в частном порядке.

Заявки адресованы городам, чьи центры особенно загрязнены. К ним относятся Штутгарт, Берлин, Гельзенкирхен, Хаген и Кельн. Частично подобные запреты уже существуют, но их еще недостаточно.