Новогодние фейерверки хотят запретить

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Организация «Немецкая экологическая помощь» считает, что власти должны запретить частные фейерверки, которые грохочут на Новый год. Свою инициативу они объясняют тем, что огромное количество фейерверков наносит вред окружающей среде.

В основном речь идет о загрязненных центрах городов, пишет rusverlag.de. Фейерверки могут быть организованы профессионалами за пределами городских центров. Также допускается возможность определения зон, в которых будет разрешен запуск фейерверков в частном порядке.

Заявки адресованы городам, чьи центры особенно загрязнены. К ним относятся Штутгарт, Берлин, Гельзенкирхен, Хаген и Кельн. Частично подобные запреты уже существуют, но их еще недостаточно.
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Тэги: Германия экология фейерверк

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