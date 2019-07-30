На экс-смотрящего за Беларусью авторитета начата охота – за его голову обещана воровская корона

По информации специализированных российских СМИ, власть в воровском мире Беларуси теперь осуществляют крестники клана Ониани-Джангвеладзе. Как отмечается, переход влияния перешел без стрельбы.

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Как пишет ИА «Прайм Крайм», бывший главный вор в законе страны Саша Кушнер «в день решающей «стрелки» с оппонентом сбежал в Турцию и до сих пор не ответил на брошенный вызов. За его голову обещана воровская корона».

Издание отмечает, что в настоящее время в Беларуси находятся трое представителей клана Ониани-Джангвеладзе: Паштет и Медвежонок (находятся в заключении), а также Олег Му-Му (в миру - Олег Герасимович), который находится на свободе. Его «ПК» называет «новым главным вором в Беларуси».

Напомним, Александр Кушнеров высший воровской статус получил в мае 2011 года с подачи одного из самых влиятельных криминальных авторитетов постсоветского пространства ныне покойного Аслана Усояна — вора в законе с полувековым «стажем» по прозвищу Дед Хасан.

Чтобы стать вором в законе, Саша Кушнер нарушил после отбытия длительного срока за двойное убийство правила превентивного надзора: покинул Беларусь, получил в Москве из рук Деда Хасана «корону», а потом срок в России за наркотики и срок на родине, которую покинул без позволения правоохранителей.