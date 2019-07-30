Генпрокуратура опротестовала оправдательный приговор главному инженеру МЗКТ

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Генеральная прокуратура 29 июля подала протест на оправдательный приговор суда Первомайского района Минска в отношении главного инженера ОАО «Минский завод колесных тягачей» Андрея Головача, сообщил БелаПАН официальный представитель ведомства Дмитрий Брылев.

19 июля судья суда Первомайского района столицы Светлана Черепович полностью оправдала Андрея Головача, он вышел на свободу после 50 месяцев содержания под стражей.

«Заместитель генерального прокурора вчера принес апелляционный протест в судебную коллегию по уголовным делам Минского городского суда, где поставил вопрос об отмене оправдательного приговора и направлении дела на новое рассмотрение в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела», — сказал Брылев.

Андрей Головач был задержан в начале мая 2015 года вместе с несколькими сотрудниками предприятия. В феврале 2018-го суд оправдал его по обвинению в получении взяток на сумму более 180 тысяч деноминированных рублей, но сразу после вынесения приговора он был задержан в зале суда по подозрению в получении взяток на 192 тысячи долларов и 35 тысяч евро.

По версии следствия, эти события происходили в 2008-2015 годах. Обвинение Головачу было предъявлено по ч. 2, 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями).

Прокурор просил суд наказать топ-менеджера девятью годами лишения свободы в колонии усиленного режима с лишением права занимать руководящие должности на пять лет, конфискацией всего имущества и штрафом в 1 тысячу базовых величин (25,5 тыс. рублей).
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Тэги: дело Головача Генпрокуратура Персона: Дмитрий Брылев Андрей Головач

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