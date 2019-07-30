Метростроители подтвердили сроки пуска третьей линии минской «подземки»

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Строители подтвердили ранее озвученные сроки пуска в строй третьей линии Минского метрополитена.

Фото Павла Русака (minsknews.by)

Как сообщается, на станции «Вокзальная», в частности, работы находятся на завершающей стадии – здесь работа кипит круглосуточно.

По словам заместитель главного инженера тоннельного отряда предприятия «Минскметрострой» Андрея Серафимовича, на станции будут два пешеходных тоннеля – они соединят первую и третью линии.

Отмечается, что более всего в настоящее время ближе к сдаче находится станция «Ковальская слобода», а вот к «Юбилейной площади» (самая глубокая станция будет находиться на пересечении улиц Сухая, Мельникайте, Романовская Слобода и Кальварийская) еще даже не приступали, сообщает ОНТ.

Ранее Naviny.by писали, что пробный поезд планируется запустить 2 января.

Напомним, в августе-сентябре в столичном метро начнет ходить первый поезд производства предприятия «Штадлер Минск», который Александр Лукашенко назвал «чудом».
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Тэги: минское метро Персона: Андрей Серафимович Город: Минск

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