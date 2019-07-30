«Такое чувство, что партизаны работают». Новое ЧП на железной дороге – опять с рельсов сошли вагоны

/ Происшествия
Просмотров: 397

Очередное ЧП произошло на железной дороге. Сегодня ночью с рельсов вновь сошли вагоны.

Как сообщается, в ночь на вторник, 30 июля, на станции «Брест-Восточный» «произошел сход вагонов на сортировочной горке».

В комментариях в соцсети запестрели юмористические реплики читателей на предмет деятельности партизан.

На прошлой неделе сообщалось, что в Витебской области произошла авария на железной дороге — 24 июля на участке Витебск — Орша вблизи деревни Замосточье с рельсов сошли 15 цистерн со сжиженным газом. В одной из цистерн была обнаружена утечка, которая достаточно оперативно была ликвидирована.

 

 
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: БЖД сошли с рельсов Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

Беларусь стократно увеличила перевозки между Китаем и Европой

Беларусь стократно увеличила перевозки между Китаем и Европой

БЖД покупает еще 10 электропоездов Stadler

БЖД покупает еще 10 электропоездов Stadler

К Европейским играм в белорусских поездах появится новая связь

К Европейским играм в белорусских поездах появится новая связь

Бывшие начальник и главный инженер Витебского отделения БЖД пойдут под суд

Бывшие начальник и главный инженер Витебского отделения БЖД пойдут под суд