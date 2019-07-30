Лукашенко рассказал, когда пройдут выборы в Совет Республики и Палату представителей

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На встрече с главой Центризбиркома Лидией Ермошиной Александр Лукашенко заявил, что предстоящие осенью выборы в парламент пройдут согласно действующему законодательства.

Он вновь подчеркнул, что выборы в парламент пройдут в этом, а выборы президента – в следующем году.

Лукашенко вспомнил «прогнозы некоторых «знатоков» о том, что Лукашенко в нынешнем году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и сесть в него надолго».

Глава государства заметил, что такая точка зрения – «полное заблуждение». «Как я и обещал, все будет по закону и в рамках Конституции», - резюмировал он.


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На встрече Ермошина представила главе государства предложение ЦИК провести выборы в верхнюю и нижнюю палаты парламента 7 и 17 ноября соответственно. Лукашенко поручил «проработать эти предложения, еще раз проинформировать и подготовить соответствующие проекты указов к понедельнику» — 5 августа.

О том, что парламентские выборы пройдут в этом году, а президентские — в 2020, стало известно во время выступления Лукашенко с посланием народу и парламенту 19 апреля. При этом он предложил провести парламентские выборы 7 ноября (дата Октябрьской революции 1917 года, которая в Беларуси отмечается как официальный праздник). Однако в интервью БелаПАН 30 апреля Ермошина назвала эту дату неудачной для проведения выборов. Дата неудачная «в том плане, что этот день является первым в череде длинных выходных», пояснила глава ЦИК.

«Это, вполне возможно, приведет к тому, что очень многие люди будут в этот период где-то отдыхать, может быть, находиться за границей. И поэтому я просто боюсь: этот день неудачен тем, что он может отрицательно сказаться на явке избирателей, — сказала Ермощина. — И президент ведь не говорил однозначно о 7 ноября — он говорил о близкой дате к этому дню. Поэтому Центральная избирательная комиссия будет вносить предложение главе государства — мы считаем, что самой удачной в этом плане является дата 17 ноября».

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Александр Лукашенко

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