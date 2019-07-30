Глава КГК Анфимов: «холостые» проверки не красят контролеров

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57 из примерно четырех тысяч проверок, которые провели сотрудники Комитета госконтроля за пять месяцев текущего года, завершились без замечаний.


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Как сообщил глава КГК Леонид Анфимов журналу «Государственный контроль», такие показатели и радуют, и настораживают.

С одной стороны, отметил он, хорошо, когда бизнес ведется чисто, а с другой, не исключено, что проверяющим просто не хватило квалифиации.

«В любом случае «холостые» проверки не красят контролеров, ведь из-за слабого предварительного анализа, недостаточной проработки потрачено впустую время и проверяющих, и проверяемых», — считает глава ведомства.
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Тэги: КГК Персона: Леонид Анфимов

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