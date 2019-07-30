Глава КГК Анфимов: «холостые» проверки не красят контролеров

57 из примерно четырех тысяч проверок, которые провели сотрудники Комитета госконтроля за пять месяцев текущего года, завершились без замечаний.

Как сообщил глава КГК Леонид Анфимов журналу «Государственный контроль», такие показатели и радуют, и настораживают.

С одной стороны, отметил он, хорошо, когда бизнес ведется чисто, а с другой, не исключено, что проверяющим просто не хватило квалифиации.

«В любом случае «холостые» проверки не красят контролеров, ведь из-за слабого предварительного анализа, недостаточной проработки потрачено впустую время и проверяющих, и проверяемых», — считает глава ведомства.