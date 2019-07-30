У Лукашенко нет лишних денег на выборы

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Александр Лукашенко предупредил председателя ЦИК Лидию Ермошину, что у государства нет лишних денег на проведение выборов.

Он подчеркнул, что «лишних денег нет и нам нельзя тратить лишние деньги», потому что «мы вызовем отвращение у людей».

Глава государства считает, что люди «у нас, слава богу, сознательные, мы их ни в чем упрекнуть не можем». Вместе с тем, заметил он, в избирательном процессе будут задействованы лучшие специалисты-интеллигенты – учителя, врачи.

«Они будут отвлечены на работу [в избиркомах], зарплату им, конечно, в эти месяцы платить надо. И не жалко этим людям. Поэтому, не разбазаривая средства, мы должны определиться с вами по финансированию выборов. В бюджете такие деньги присутствуют», - подчеркнул Лукашенко.

Ранее глава государства поручил к пятому августа подготовить указы о проведении выборы в верхнюю и нижнюю палаты парламента 7 и 17 ноября соответственно. 

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Александр Лукашенко

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