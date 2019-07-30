В Беларуси есть большой потенциал для роста розничного кредитования

На белорусском рынке существует большой потенциал для роста кредитования населения, считают аналитики центра макроэкономических исследований российского «Сбербанка».

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По их мнению, в Беларуси на фоне высоких темпов роста потребительского кредитования показатели долговой нагрузки на население выросли, но все еще значительно ниже, чем в других странах.

«В частности, долг домохозяйств в процентах от ВВП в Беларуси не превышает 11%. Для сравнения, в России около 16%, а в среднем по развивающимся странам — 34%, что говорит о значительном потенциале роста кредитного рынка в Беларуси», — говорится в макроэкономическом обзоре, который подготовили экономисты российского «Сбербанка».

Эксперты обращают внимание, что в последнее время в Беларуси сохранялись высокие темпы роста розничного кредитования. Так, на 1 июня задолженность населения по потребительским кредитам составила 4,77 млрд рублей и выросла за последние 12 месяцев почти на 35%.

«Закредитованность действительно увеличивается, однако мы характеризуем этот процесс как естественный и соответствующий текущим экономическим условиям. За последние годы на рынке значительно снизились ставки, доходы, напротив, быстро растут — у населения появляется возможность пользоваться кредитными продуктами», — отмечают аналитики.

Вместе с тем, констатируют они, темпы роста потребительского кредитования в 2019-м по сравнению с прошлым годом замедлились.

«С одной стороны, рынок постепенно насыщается, с другой — усиливается контроль регулятора. В прошлом году Национальный банк ввел коэффициент долговой нагрузки, который хоть и незначительно, но оказал давление на кредитную экспансию», — говорится в обзоре.

Аналитики «Сбербанка» полагают, что в условиях постепенного насыщения розничного кредитного рынка белорусским банкам «придется серьезнее конкурировать за привлечение новых клиентов и поддержание темпов роста кредитных портфелей».

Напомним, крупные белорусские банки пока ориентируются на двузначные темпы роста розничного кредитования. Так, «БПС-Сбербанк» (белорусская «дочка» российского «Сбербанка») намерен в 2019 году увеличить портфель кредитов для населения на 23%, сообщил в июле журналистам заместитель председателя правления банка Олег Бородко, отвечая на вопросы БелаПАН. «По итогам полугодия мы планово выполняем этот показатель», — сказал он.