Лукашенко провел совещание по развитию Белорусской национальной биотехнологической корпорации

Вопросам реализации проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла было посвящено совещание у президента Беларуси 30 июля.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Проект осуществляет Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК). Производственные объекты возводятся в Пуховичском районе на площади в 160 га. Здесь будут производиться аминокислоты, комбикорма и премиксы. Строительство началось в 2018 году. Полностью его планируется завершить до 2032 года.

По словам Александра Лукашенко, БНБК — «это начало развития в стране биотехнологической отрасли».

На совещании глава государства отметил, что «объекты будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, как это практикуется во всем мире». Планируется, что в 2020 году начнет работу комплекс комбикормовых заводов и зернохранилище, а в 2021-м предприятие заработает по всей технологической цепочке.

«До полного завершения строительства действующие заводы уже будут выпускать продукцию и приносить прибыль», — отметил Лукашенко.

Вопрос реализации готовой продукции президент назвал важнейшим: «Всё мы найдем — и сырье, и объект построим, всё сделаем. Но главный вопрос — это реализация готовой продукции как внутри страны (потому что у нас есть потребление и потребность в этой продукции), так и за ее пределами».

Общая стоимость проекта составляет 733 млн долларов. Под его реализацию Эксимбанк Китая выделил льготный кредит на 628 млн долларов.

Государству в ЗАО «БНБК» принадлежит 25%. В число акционеров также входят китайские компании CITIC International Investments Ltd. (20%) и COFCO Corporation (9%), российская компания «Вирен-Инвест» (1%). Оставшиеся 45% контролируют две шотландские (Maxforce LP и Altastar LP) и две эмиратские (Al Salaam Biotech Investments Ltd. и Al Ziad Agro Investments Ltd.) компании.

Директором корпорации является Даниил Урицкий, в котором в Кыргызстане опознали бежавшего из страны бывшего премьер-министра Данияра Усенова. Шотландские компании-акционеры контролируются Асылбеком Салиевым — племяннику бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, получившего убежище в Беларуси.