Россиянка «кинула» минчан на крупную сумму валюты

До десяти лет лишения свободы со штрафом грозит 44-летней россиянке Елене Модиной, которую обвиняют в Беларуси в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК).

В настоящий момент потерпевшими по уголовному делу признаны десять граждан.

По данным следствия, Модина «с 2017 по 2019 год, находясь на территории Беларуси, путем обмана граждан под различными предлогами в несколько этапов завладела принадлежащими им денежными средствами на сумму более двух тысяч долларов, 18 тысяч белорусских рублей, 38 тысяч евро».

В различных случаях она представлялась:

лицом, занимающимся коммерческой деятельностью, связанной с разведением и продажей дорогостоящих пород собак;

лицом нетрадиционной сексуальной ориентации по имени Denis Paten с онкологическими заболеваниями;

сотрудником посольства Республики Беларусь в Латвии.

Для подтверждения созданной ею легенды женщина изменяла свою внешность на фотоснимках при помощи приложения. Для общения с потерпевшими она использовала различные соцсети и мессенджеры, иногда встречалась с потерпевшими лично.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей.