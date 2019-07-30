В первом полугодии в Беларуси выявлено почти 1400 случаев взяточничества

В первом полугодии в Беларуси, по данным МВД, выявлено 1399 преступлений, связанных со взяточничеством, сообщает Национальный статистический комитет.

По сравнению с первой половиной 2018 года количество выявленных случаев взяточничества выросло на 26,8%.

Согласно законодательству за дачу взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки предусмотрена уголовная ответственность.

К числу коррупционных преступлений белорусское законодательство также относит случаи превышения власти или служебных полномочий, хищения путем злоупотребления служебными полномочиями.

В январе-июне, согласно данным МВД, в Беларуси зафиксировано 135 преступлений, связанных со злоупотреблением властью или служебными полномочиями, что на 35,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом в январе-июне зафиксировано 491 преступление, связанное с хищением путем злоупотребления служебными полномочиями, что на 13,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что белорусские власти изучают в настоящее время китайский опыт борьбы с коррупцией. В июле делегация Комитета госконтроля приняла участие в конференции по вопросам борьбы с коррупцией, которая прошла в Пекине.

В мае Александр Лукашенко подписал декрет о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией. Документ предусматривает, что граждане, отбывающие наказание за подобные преступления, смогут освободиться досрочно из мест лишения свободы только в случае помилования главой государства.

Планируется также привлекать к ответственности юридические лица за дачу взятки. Это предусматривает законопроект «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией», который находится на рассмотрении главы государства.