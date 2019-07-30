Wizz Air хочет открыть рейс Будапешт — Минск
С весны 2020 года в Минск планирует летать венгерская лоукост-компания Wizz Air.
Как
Другие маршруты, например, в областные города Беларуси или в другие столицы ЕС, сказал Артем Сикорский, пока не обсуждались.
Об интересе Wizz Air к открытию рейса из Будапешта в Минск стало известно в ноябре 2018 года. Тогда находившийся в Минске госсекретарь Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Чабу Балога отмечал, что прямых авиарейсов, которые на тот момент связывали две страны, недостаточно.
А в мае этого года посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора сообщил, что Wizz Air рассматривает возможность открытия регулярных рейсов из Гродно.