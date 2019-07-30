Под Слуцком электричка сбила пьяного, сидевшего на путях

Происшествие случилось накануне поздно вечером.

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Как сообщили сегодня правоохранители, примерно в девять часов вечера поезд Осиповичи – Слуцк на перегоне Новодворцы – Слуцк сбил 28-летнего пьяного мужчину.

Отмечается, что пострадавший сидел на путях и никак не реагировал сигналы. Экстренное торможение не помогло – мужчина получил травмы разной степени тяжести. В настоящее время он находится в больнице.

По данным Белорусской железной дороги, задержка движения составила 14 минут.

В этом году на железной дороге уже зафиксировано 64 несчастных случая (43 человека погибли, 21 – получил травмы).