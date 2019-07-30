БГУ поднялся на 416 позиций в мировом рейтинге

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Белорусский государственный университет занял 703-е место в рейтинге Webometrics Ranking of World Universities.

Источник: Webometrics Ranking of World Universities

По данным обновленного рейтинга, БГУ входит в десятку лучших университетов стран СНГ, опережая при этом некоторые европейские университеты, включая Вильнюсский (779) и Латвийский (1 166).


На уровне Польши и лучше Литвы. БГУ поднялся в мировом рейтинге

Второй среди белорусских университетов — БНТУ (2661-е место рейтинга), третий — Гродненский государственный университет имени Я. Купалы (3373).

В тройке лучших вузов мира — Гарвардский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.

Рейтинг составляет Laboratorio de Internet из Испании. Его обновляют в январе и июле. Оценивая деятельность университетов, изучают присутствие вузов в интернете и цитируемость публикаций ученых.
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Тэги: Webometrics Ranking of World Universities БГУ БНТУ рейтинг университетов

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