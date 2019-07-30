В Лиде мужчина в гостях решил поприставать к женщине и получил три удара крышкой от конфетницы
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Уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения возбуждено в отношении жительницы Лиды 1959 года рождения.
Пострадавший — житель Новогрудка 1953 года рождения, который женщине приходится братом ее умершего мужа.
Недавно мужчина приехал к своей своячке, организовали застолье. В какой-то момент гость стал приставать к хозяйке дома. По ее словам, на просьбы прекратить мужчина не реагировал. Тогда женщина три раза ударила гостя по голове тем, что первое попалось под руку — хрустальной крышкой от конфетницы.
Мужчина оказался в больнице, откуда и сообщили в милицию,