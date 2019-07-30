Фотофакт. Частный двор под Жодино повредили во время учений на военном полигоне

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Инцидент произошел 29 июля в окрестностях Жодино.

Источник: svaboda.org

О происшествии сообщили очевидцы, Минобороны признало его, передает svaboda.org.

Местный житель уточнил, что 30 июля приезжала милиция, но разминирования не было. Воронки от взрыва на месте нет. В огороде бабушки, чей забор поврежден, нашли небольшие углубления.

Военный полигон находится сравнительно рядом с деревней, под Борисовом. Там проходят обучение солдаты из Печей.
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Тэги: военный полигон военные учения Город: Жодино