В стене между США и Мексикой установили качели, чтобы дети двух стран могли играть между собой

Американский архитектор Рональд Раель построил качели, одна сторона которой расположена в США, другая — в Мексике. Таким образом он «пробил» преграду между двумя странами.

Фото: instagram.com/rrael

Одним из главных обещаний Дональда Трампа, когда он избирался президентом США, было установить стену на границе с Мексикой.

Это и использовал архитектор, который своим арт-объектом хотел донести, что «две стороны всегда связаны — что происходит с одной стороны всегда будет влиять на другую».