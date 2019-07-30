В стене между США и Мексикой установили качели, чтобы дети двух стран могли играть между собой

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Американский архитектор Рональд Раель построил качели, одна сторона которой расположена в США, другая — в Мексике. Таким образом он «пробил» преграду между двумя странами.

Фото: instagram.com/rrael

Одним из главных обещаний Дональда Трампа, когда он избирался президентом США, было установить стену на границе с Мексикой.

Это и использовал архитектор, который своим арт-объектом хотел донести, что «две стороны всегда связаны — что происходит с одной стороны всегда будет влиять на другую».
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Тэги: США-Мексика стена на границе Персона: Рональд Раель

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