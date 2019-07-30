В Минске пропал 78-летний мужчина, страдающий потерей памяти

Столичная милиция ведет поиск жителя Минска Георгия Ганжерли 1941 г.р., который около пяти часов утра 26 июля ушел из дома. С тех о нем ничего не известно.

Мужчина страдает потерей памяти, не ориентируется в окружающей обстановке.

Приметы: на вид 75 лет, рост 174 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, на лице присутствует щетина, глаза серые, левый глаз имеет на белке кровоизлияние.

Был одет в темно-синий пиджак, рубашку зеленого цвета в крупную клетку, коричневые брюки, летние коричневые туфли.

Граждан, которые располагают какой-либо информацией об этом мужчине, просят обращаться в Октябрьское РУВД г. Минска или по телефонам: (017) 222-04-42, (017) 239-64-71 или 102.