Леонид Кулаков отсудил 500 рублей компенсации за инцидент возле «Поедем поедим»

Злата Савостoва, наехавшая на активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь», никакой ответственности не понесла. Все деньги заплатит ее мать Светлана, которая была на пассажирском сидении.

Светлана Савостова. Фото: svaboda.org

Инцидент произошел 27 июня 2018 года. 29-летняя Злата Савостoва на автомобиле «Тойота» на большой скорости наехала на Леонида Кулакова и уехала с места происшествия, не вызвав ни скорую помощь, ни ГАИ передает «Радыё Свабода» .

Активист подчеркнул, что наезд был не случайным, а преднамеренным, наехали на него «со смехом».

Врачи 6-й больницы подтвердили, что у Кулакова была сломана рука. Но судебно-медицинская экспертиза перелом отрицает.

30 июля суд Первомайского района столицы вынес решение: мать наехавшей на Кулакова Златы Савостовой, обладательница «Тойоты» Светлана Савостова должна оплатить Леониду Кулакову моральный ущерб в сумме 500 рублей, еще 34 рубля за проведение экспертизы и 76 рублей судебных затрат.