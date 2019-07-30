Леонид Кулаков отсудил 500 рублей компенсации за инцидент возле «Поедем поедим»

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Злата Савостoва, наехавшая на активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь», никакой ответственности не понесла. Все деньги заплатит ее мать Светлана, которая была на пассажирском сидении.

Светлана Савостова. Фото: svaboda.org

Инцидент произошел 27 июня 2018 года. 29-летняя Злата Савостoва на автомобиле «Тойота» на большой скорости наехала на Леонида Кулакова и уехала с места происшествия, не вызвав ни скорую помощь, ни ГАИ передает «Радыё Свабода».

Активист подчеркнул, что наезд был не случайным, а преднамеренным, наехали на него «со смехом».

Врачи 6-й больницы подтвердили, что у Кулакова была сломана рука. Но судебно-медицинская экспертиза перелом отрицает.

30 июля суд Первомайского района столицы вынес решение: мать наехавшей на Кулакова Златы Савостовой, обладательница «Тойоты» Светлана Савостова должна оплатить Леониду Кулакову моральный ущерб в сумме 500 рублей, еще 34 рубля за проведение экспертизы и 76 рублей судебных затрат.

Сюжет: Защита Куропат
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Тэги: Поедем поедим наезд Куропаты Персона: Злата Савостoва Светлана Савостова Леонид Кулаков

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