Ученые нашли сложный процесс в ДНК, который вызывает рак

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Ключевую роль в этом играет присоединение некой метильной группы CH3 к азотистому основанию в составе ДНК.

В калифорнийском Институте иммунологии Ла-Хойя специалисты обнаружили механизм, способный предупредить нестабильность генома и возникновение рака, сообщает MedicalXpress.

Это соединение участвует в активации или выключению определенных генов. Дисфункция белков TET и DNMT напрямую связана с большинством типов рака, в том числе заболеваниями крови.


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Ученые провели эксперименты на мышах доказывающие, что мутации в TET приводят к увеличению уровня метилирования генома Т-клеток, но большие области ДНК, при этом теряют метильные группы. Пониженный уровень метилирования в гетерохроматине является частым признаком рака.

В результате возникают генетические последовательности способные перемещаться и размножаться в пределах генома, нарушая его целостность.
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Тэги: рак ДНК ученые Калифорния

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