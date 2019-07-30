За первое полугодие в Беларуси выявили 353 жертвы педофилов

В Беларуси стали выявлять больше преступлений, совершенных педофилами, сообщил журналистам начальник 2-го управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Дмитрий Цаюн после конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с торговлей людьми.

«За первое полугодие 353 ребенка стали жертвами педофилов. Это на 20 больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Цаюн.

Он отметил, что МВД готовит предложения об изменениях в Уголовный кодекс, усиливающих профилактику педофилии. На сайте ведомства неоднократно проводились опросы общественного мнения об отношении граждан к этим предложениям. «80-85% опрошенных категорически поддерживают эти наши инициативы», — подчеркнул представитель ведомства.