С 2000 года преступники изъяли органы и ткани у троих белорусов

Начальник 2-го управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Дмитрий Цаюн поделился количеством выявленных преступлений в сфере торговли людьми с 2000 года.

По данным МВД, за это время в стране выявили более 13 тысяч преступлений в сфере торговли людьми. Количество жертв — 5741 человек, в том числе 5103 — жертвы сексуальной эксплуатации, 635 — трудовой, у троих были изъяты органы и ткани.

По словам начальника управления, до 2005 года фиксировались сотни преступлений в сфере торговли людьми. После ужесточения законодательства их количество пошло на спад. «С 2012-го мы фиксируем не более восьми преступлений в год», — отметил он.

Цаюн также сообщил, что за первое полугодие в Беларуси выявили 353 жертвы педофилов.