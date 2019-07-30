Один из крупнейших гостиничных операторов откажется от одноразовых средств гигиены

Британский оператор гостиничных сетей InterContinental Hotels Group откажется от одноразовых шампуней и гелей для душа в номерах в пользу полноразмерных форматов из-за борьбы с пластиковыми отходами.

Фото: ihgplc.com

IHG использует около 200 млн одноразовых средств гигиены каждый год, сообщили на сайте компании.

Перейти на новый стандарт компания планирует до 2021 года. Некоторые гостиницы, находящиеся под управлением IHG, уже начали переход на полноразмерные форматы, в том числе Kimpton и Holiday Inn Express в США. Six Senses предлагает шампуни и гели для душа в многоразовых керамических дозаторах.

Это не первая инициатива компании в рамках борьбы с пластиковыми отходами. До конца 2019 года IHG намерена отказаться от использования одноразовых трубочек в своих гостиницах.

Под управлением оператора находятся 5400 гостиниц под брендами InterContinental, Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn, Kimpton и другими почти в 100 странах, включая Беларусь. Общий номерной фонд достигает 843 000 номеров.