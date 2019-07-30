Совет Европы осудил очередной смертный приговор в Беларуси

Об этом заявил пресс-секретарь Совета Европы Дэниэль Хольтген на своей странице в «Твиттере».

«Смерть не является справедливостью, — отметил он. — Мы повторяем свой призыв к властям ввести мораторий на применение смертной казни в качестве первого шага к ее отмене».

Витебский областной суд приговорил к высшей мере наказания жителя Витебского района Виктора Павлова, признанного виновным в убийстве двух пенсионерок в деревне Присушино 30 декабря. Обвинитель посчитал вину мужчины доказанной. Его действия квалифицировали как «особо опасный рецидив преступления».

В свою очередь, адвокат Павлова убеждала судебную коллегию, что убийство произошло в результате ссоры и было спровоцировано одной из пенсионерок, которая якобы оскорбляла обвиняемого, так как имела претензии к качеству построенного им сарая. По мнению защитника, цели убивать женщин обвиняемый не имел: он пришел купить вина, которым торговали женщины.