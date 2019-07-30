Ермошина ожидает 4,5 человека на место на парламентских выборах

На 110 мест в новом созыве Палате представителей Национального собрания будет претендовать около 500 кандидатов. Такое мнение высказала председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина.

«Наверное, когда у нас будут какие-то сведения о количестве инициативных групп зарегистрированных, мы можем предположительно говорить о конкурсе. И то мы не знаем, сколько нам партии дадут кандидатов. Ну, я думаю, что будут выборы обязательно альтернативные», — сказала Ермошина на телеканале «Беларусь 1» .

«Если мы возьмем выборы 2016 года, у нас было на день выборов 484 кандидата, — отметила она. — Это меньше, чем было в 2000 году, но гораздо больше, чем было на выборах того же 12-го года, 8-го года. То есть там кандидатов было гораздо меньше. Поэтому я думаю, что около 500 кандидатов, то есть в среднем где-то 4,5 человека на место, у нас будет».

Глава ЦИК напомнила, что «политика государства нацелена на то, чтобы где-то порядка 30% вакансий депутатских все-таки заполнялось "старослужащими", т.е. теми, кто переходил в следующий состав парламента». «Это дает, ну, стабильность, профессионализм органу с самых первых дней его работы в новом созыве. Но вы сами понимаете: если такова политика государства, то, естественно, с этими 30% уже проводят беседы, уже выясняют, хотят ли они выдвигаться и будут ли их поддерживать. Поэтому я думаю, что можно говорить о 30, может быть, чуть больше процентах тех, кто перейдет в следующий депутатский созыв», — заявила Ермошина.

Лукашенко распорядился подготовить к 5 августа указы о назначении выборов в Совет Республики Национального собрания на 7 ноября, в Палату представителей — на 17 ноября.