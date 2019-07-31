Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

/ Общество
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В последний день июля погоду на территории Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления (лишь ночью скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов).

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +14..+20°C (на юго-западе +21..+24°C).

В столице существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в течение суток:

  • утром +11..+13°C;
  • днем +17..+19°C;
  • вечером +14..+16°C.
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Тэги: погода

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