ГАИ устанавливает личность сбитого в Витебске пешехода

Сотрудники Госавтоинспекции Витебска устанавливают личность пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии на проспекте Черняховского в Витебске.

Как сообщается, мужчину (на вид 45-50 лет, рост – 175-180 см), который переходил дорогу на зеленый свет, во вторник, 30 июля, примерно в 13:00 сбил «Фольксваген Туарег».

Пострадавший (получил тяжелые травмы) был госпитализирован в реанимацию. При нем не было никаких документов.

В этой связи дорожная милиция просит откликнуться всех, кому что-либо известно о сбитом мужчине: