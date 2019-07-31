ГАИ устанавливает личность сбитого в Витебске пешехода
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Сотрудники Госавтоинспекции Витебска устанавливают личность пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии на проспекте Черняховского в Витебске.
Как сообщается, мужчину (на вид 45-50 лет, рост – 175-180 см), который переходил дорогу на зеленый свет, во вторник, 30 июля, примерно в 13:00 сбил «Фольксваген Туарег».
Пострадавший (получил тяжелые травмы) был госпитализирован в реанимацию. При нем не было никаких документов.
В этой связи дорожная милиция просит откликнуться всех, кому что-либо известно о сбитом мужчине:
- +375 29 7214444;
- +375 29 6214444;
- +375 212 2584444.