Бага не считает поединок «Русенборг» – БАТЭ матчем жизни или смерти

По мнению главного тренера борисовского БАТЭ Алексея Баги, сегодняшний ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с норвежским «Русемборгом» не является матчем жизни или смерти.

Наставник «сине-желтых» подчеркнул, что победив скандинавов неделю назад, БАТЭ сделал первый шаг для продолжения борьбы, и в Тронхейме предстоит сделать второй.

Бага подчеркнул, что команда работает в штатном режиме: «Нет абсолютно никакого давления. Обычное рабочее состояние. В подобных ситуациях наша команда оказывалась не раз и не два, когда играла в европейских клубных турнирах. БАТЭ – очень опытный коллектив, чтобы поддаваться какому-то давлению, даже если оно где-то и присутствует».

Немаловажным вопросом является денежный. Однако Бага не считает, что над этим необходимо думать в первую очередь: «Поединок очень важен. Но мы не ставили бы так вопрос, что это матч жизни или смерти. Считаю, нормально, когда хочешь пройти дальше. В случае иного развития событий жизнь не закончится».

Главком БАТЭ также отметил, что в первом матче, прошедшем на «Борисов-Арене», игра соперника не стала для него откровением: «То, к чему готовились, почувствовали на поле».