Правительство определило экономические задачи на 2020 год

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Правительство определило экономические задачи на 2020 год, заявил премьер-министр Сергей Румас 30 июля на заседании Совета министров Беларуси, на котором обсуждались основные прогнозные документы на следующий год.

«Весь пакет прогнозных документов неделю назад был детально рассмотрен и в целом одобрен на заседании президиума Совета министров, поднятые вопросы отработаны с заинтересованными. Сегодня в основном достигнуто понимание по ключевым вопросам», — цитирует Румаса пресс-служба правительства.

При формировании подходов к прогнозу социально-экономического развития на 2020 год использовалось два сценария: целевой для прогноза и базовый для бюджета.

Руководитель правительства обратил внимание, что на днях эксперты из МФВ и Всемирного банка вновь снизили ожидания по росту мировой экономики на 2019-2020 год.


Румас рассказал о главной проблеме в экономике

По его словам. замедляется еврозона, торговые войны межу США и Китаем ведут к усилению конкурентной борьбы на ряде рынков, чувствительных для белорусских производителей, геополитическая напряженность дестабилизирует сырьевые рынки и ведет к отложенному спросу на инвестиционные товары.

«Все это создает серьезные вызовы для устойчивой работы экономики страны как в текущем году, так и в 2020-м», — отметил Румас.

По его словам, ключевыми показателями эффективности работы правительства и Нацбанка на 2020 год предлагается определить рост ВВП на 2,5%, производительности труда — на 2,1%. Планируется привлечь 1,7 млрд долларов рямых иностранных инвестиций. Инфляция за год не должна превысить 5%.

Реальные располагаемые доходы населения в 2020 году должны вырасти на 2,4%, темп роста реальной заработной платы при этом ожидается на уровне 102,1%. Экспорт товаров и услуг прирастет на 3,3%, а это означает, отметил премьер, что поставки на внешние рынки должны вырасти на 1,4 млрд по сравнению с текущим годом. Сальдо внешней торговли прогнозируется положительным на уровне 1% ВВП.

«Как видно из приведенных параметров, основной акцент — на обеспечение макроэкономической сбалансированности», — обратил внимание премьер-министр.
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Тэги: экономический прогноз Совмин Персона: Сергей Румас

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