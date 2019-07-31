Лукашенко с президентом Узбекистана обсудит важные вопросы

В Минске в первый день августа пройдет встреча Александра Лукашенко с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым – глава этого среднеазиатского государства прилетит в Минск сегодня.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

По информации пресс-службы президента Беларуси, президенты сначала пообщаются тет-а-тет, а за тем проведут переговоры в расширенном составе.

В поле зрения глав государств будут вопросы развития проектов в машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной сфере и IT-секторе.

«Особое внимание будет уделено налаживанию межрегионального взаимодействия, углублению производственной кооперации и обеспечению благоприятных условий для взаимной торговли товарами и услугами», - отметили в пресс-службе.

Напомним, Лукашенко в сентябре прошлого года посетил Узбекистан.

Накануне визита Мирзиёева в Минск в белорусской столице впервые прошел форум регионов Беларуси и Узбекистана.