Лукашенко с президентом Узбекистана обсудит важные вопросы

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В Минске в первый день августа пройдет встреча Александра Лукашенко с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым – глава этого среднеазиатского государства прилетит в Минск сегодня.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

По информации пресс-службы президента Беларуси, президенты сначала пообщаются тет-а-тет, а за тем проведут переговоры в расширенном составе.


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В поле зрения глав государств будут вопросы развития проектов в машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной сфере и IT-секторе.

«Особое внимание будет уделено налаживанию межрегионального взаимодействия, углублению производственной кооперации и обеспечению благоприятных условий для взаимной торговли товарами и услугами», - отметили в пресс-службе.

Напомним, Лукашенко в сентябре прошлого года посетил Узбекистан.

Накануне визита Мирзиёева в Минск в белорусской столице впервые прошел форум регионов Беларуси и Узбекистана.
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Тэги: Беларусь-Узбекистан Персона: Александр Лукашенко Шавкат Мирзиёев

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