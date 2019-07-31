На Могилевщине средняя зарплата почти на 300 долларов меньше, чем в Минске

По данным главного статистического управления столицы, в июне 2019 года начисленная средняя зарплата в Минске составила 1.498,7 рубля, что на 26,7 рубля, или на 1,8%, больше, чем в мае 2019 года.

Средняя зарплата с начала года менялась следующим образом:

январь — 1.379,5 рубля (- 187,5 рубля к предыдущему месяцу);

февраль — 1.382,1 (+ 2,6);

март — 1.544,5 (+ 162,4);

апрель — 1.551,7 (+ 7,2);

май — 1.472 (- 79,7);

июнь — 1.498,7 (+ 26,7).

Реальная зарплата (с учетом роста цен) в Минске в июне по сравнению с июнем 2018-го увеличилась на 6,7%.

Топ-5 самых высокооплачиваемых работников входят специалисты следующих сфер экономики:

информационные технологии — 4.265,3 рубля; горнодобывающая промышленность — 4.102,7; воздушный транспорт — 3.163; химическая промышленность — 2.210,3; телекоммуникации — 2.030,6.

Самая низкая зарплата в Минске была у работников библиотек, архивов, музеев (748,8 рубля) и соцработников (740,8 рубля).

А вот какая, по данным госстатистики, начисленная средняя зарплата была в регионах: