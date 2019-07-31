На Могилевщине средняя зарплата почти на 300 долларов меньше, чем в Минске

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По данным главного статистического управления столицы, в июне 2019 года начисленная средняя зарплата в Минске составила 1.498,7 рубля, что на 26,7 рубля, или на 1,8%, больше, чем в мае 2019 года.

Средняя зарплата с начала года менялась следующим образом:

  • январь — 1.379,5 рубля (- 187,5 рубля к предыдущему месяцу);
  • февраль — 1.382,1 (+ 2,6);
  • март — 1.544,5 (+ 162,4);
  • апрель — 1.551,7 (+ 7,2);
  • май — 1.472 (- 79,7);
  • июнь — 1.498,7 (+ 26,7).

Реальная зарплата (с учетом роста цен) в Минске в июне по сравнению с июнем 2018-го увеличилась на 6,7%.

Топ-5 самых высокооплачиваемых работников входят специалисты следующих сфер экономики:

  1. информационные технологии — 4.265,3 рубля;
  2. горнодобывающая промышленность — 4.102,7;
  3. воздушный транспорт — 3.163;
  4. химическая промышленность — 2.210,3;
  5. телекоммуникации — 2.030,6.

Самая низкая зарплата в Минске была у работников библиотек, архивов, музеев (748,8 рубля) и соцработников (740,8 рубля).

А вот какая, по данным госстатистики, начисленная средняя зарплата была в регионах:

  • Брестская область — 932,5 рубля;
  • Витебская — 916,8;
  • Гомельская — 967,7;
  • Гродненская — 931,3;
  • Минская — 1.088,3;
  • Могилевская — 903,6.
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Тэги: зарплата

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