Лукашенко уволил посла в Голландии

Николай Борисевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Королевстве Нидерландов и по совместительству постоянного представителя в Организации по запрещению химического оружия. Соответствующий указ от 29 июля 2019 года опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Фото из архива пресс-службы президента

Борисевич был назначен на эту должность 2 мая 2014 года.

Напомним, с 1998 по 2000 годы Борисевич работал пресс-секретарем МИД Беларуси, а с июня 2000 года – пресс-секретарем президента.