США официально выйдут из ДРСМД 2 августа

Официальный Вашингтон сообщил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) второго августа.

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Как отметил помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) также вряд ли будет продлен. Впрочем, пока Белый дом не принял окончательного решения по этому вопросу.

Напомним, что процедура по выходу США из ДРСМД началась второго февраля.

Третьего июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. В документе отмечалось, что решение о возобновлении РФ соблюдения положений договора может приниматься только главой государства.

Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как ситуация, когда Россия и Китай нарушают ДРСМД, а США выполняют его условия, «неприемлема».

Американская сторона не раз заявляла, что России необходимо отказаться от крылатых ракет 9М729, либо модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность в соответствии с требованиями соглашения.

В то же время посол США в РФ Джон Хантсман отмечал, что Вашингтон не отказываются от контроля над вооружением.

Документ был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года (вступило в силу 1 июня 1988 года).

Это соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.