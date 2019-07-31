Белорусские депутаты настроены на дальнейшее развитие сотрудничества с Латвией, — Андрейченко

По словам спикера нижней палаты белорусского парламента Владимира Андрейченко, депутаты настроены на дальнейшее развитие сотрудничества с Латвией на благо народов двух стран. Об этом он заявил в ходе встречи с главой дипломатической миссии Латвии в нашей стране Мартиньшем Вирсисом.

«Сегодняшняя встреча — это не только возможность обменяться мнениями, но и поблагодарить вас за проделанную работу в Беларуси и за те результаты, которые достигнуты в отношениях между Беларусью и Латвией», — сказал Андрейченко.

По его словам, активизировались политические контакты между двумя странами: латвийский премьер-министр посетил Беларусь, несколько раз приезжал глава МИД Латвии, готовится визит президента Беларуси в Ригу.

«Хотел бы отметить вашу большую роль в нормализации и развитии отношений Беларуси с Евросоюзом. Это и отмена санкций, и взвешенная позиция Латвии по вопросу Белорусской АЭС, — сказал Андрейченко. — Беларусь никогда не закрывалась от ЕС, мы всегда были заинтересованы в развитии отношений. От нас закрывались. Но времена меняются, приходят новые люди».

Он также отметил, что активно развивается сотрудничество Беларуси и Латвии на парламентском уровне.

«Мы конструктивно сотрудничаем в Парламентской ассамблее ОБСЕ с латвийской делегацией. Латвия нам постоянно оказывает содействие по вовлечению в работу Конференции Балтийского моря, Северного совета», — сказал спикер.