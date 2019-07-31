Стало известно, о чем Лукашенко говорил сегодня с Зеленским
Белорусский и украинский президенты Александр Лукашенко и Владимир Зеленский сегодня поговорили по телефону.
Как сообщает пресс-служба официального белорусского лидера, Лукашенко поздравил коллегу с «успешным проведением политических кампаний», а также пожелал ему «успехов в формировании органов власти».
В свою очередь Зеленский еще раз пригласил белорусского президента в Житомир, где пройдет II Форум регионов двух государств (он должен состояться в октябре).
Также украинский лидер проинформировал Лукашенко о ситуации в Донбассе и «поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования данного конфликта».
Президент Беларуси заверил, что Минск продолжит и дальше «прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну – приверженицу мирных инициатив и процессов».
Еще одной темой разговора стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности Беларуси и Украины в энергетической сфере.
Кроме политических вопросов стороны обсудили и сотрудничество в экономической сфере.
На приглашение посетить Беларусь «в любое время и в любом формате» Зеленский ответил согласием.