Стало известно, о чем Лукашенко говорил сегодня с Зеленским

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Белорусский и украинский президенты Александр Лукашенко и Владимир Зеленский сегодня поговорили по телефону.


Лукашенко поддержал идею Зеленского о проведении в Минске встречи по ситуации на Донбассе

Как сообщает пресс-служба официального белорусского лидера, Лукашенко поздравил коллегу с «успешным проведением политических кампаний», а также пожелал ему «успехов в формировании органов власти».

В свою очередь Зеленский еще раз пригласил белорусского президента в Житомир, где пройдет II Форум регионов двух государств (он должен состояться в октябре).

Также украинский лидер проинформировал Лукашенко о ситуации в Донбассе и «поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования данного конфликта».


Зеленский рассказал о будущих отношениях с Беларусью

Президент Беларуси заверил, что Минск продолжит и дальше «прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну – приверженицу мирных инициатив и процессов».

Еще одной темой разговора стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности Беларуси и Украины в энергетической сфере.

Кроме политических вопросов стороны обсудили и сотрудничество в экономической сфере.

На приглашение посетить Беларусь «в любое время и в любом формате» Зеленский ответил согласием.
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Тэги: Беларусь-Украина Персона: Владимир Зеленский Александр Лукашенко

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