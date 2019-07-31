Госдолг Беларуси составляет 43,1 млрд рублей

Госдолг Беларуси на первое июля составил 43,1 млрд рублей и уменьшился в рублевом выражении по сравнению с началом года на 2,3 млрд рублей, или на 5%, сообщило Министерство финансов.

Данные Минфина свидетельствуют о том, что снижение госдолга в рублевом выражении связано с укреплением курса рубля в первом полугодии. В то же время в валютном выражении госдолг снизился незначительно: по состоянию на 1 июля 2019 года он составил 16,7 млрд долларов, снизившись с начала года на 0,2 млрд долларов (на 1,2%).

В первом полугодии Минфин привлек внешние государственные займы на 486,4 млн долларов, на погашение внешнего госдолга было направлено 773,7 млн долларов.

Внутренний государственный долг на 1 июля 2019 года составил 9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,2%.

Согласно данным Минфина, на 1 июля государственный долг Беларуси составил 35,1% ВВП (на 1 января 2019 года — 35,4%).

В том числе внешний госдолг на 1 июля сложился на уровне 27,8% к ВВП и с начала года сократился на 0,6 процентного пункта, внутренний госдолг — 7,3% ВВП, увеличившись за первое полугодие на 0,3 процентного пункта.

К 2025 году белорусские власти планируют снизить совокупный госдолг до 25% ВВП. При этом в предстоящие годы значительные платежи Беларуси по госдолгу сохранятся — это следует из презентации Минфина, которая была представлена в июле российским покупателям белорусских гособлигаций. В ней говорится, что в 2019 году Беларусь должна направить на выплаты по валютному госдолгу 3,2 млрд долларов, в 2020-м — 3,5 млрд долларов, в 2021-м — 3,3 млрд долларов, в 2022-м — 3,4 млрд долларов, в 2023-м — 3,8 млрд долларов, в 2024 году — 2,7 млрд долларов.