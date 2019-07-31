В Лидском районе микроавтобус врезался в фуру. Погиб пассажир

ДТП со смертельным исходом случилось днем 31 июля в Лидском районе на 163-м километре автодороги Минск — Гродно.

Ехавший в направлении Минска микроавтобус «Мерседес» под управлением 42-летнего водителя выехал на обочину и столкнулся со стоявшей фурой.

От полученных телесных повреждений пассажир микроавтобуса — 33-летний мужчина — скончался на месте.

На месте ДТП работают сотрудники Следственного комитета, Госкомитета судебных экспертиз, Госавтоинспекции.