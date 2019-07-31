На Гомельщине молния убила женщину

Трагедия произошла во вторник, 30 июля, недалеко от деревни Глушковичи (Лельчиский район).

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Разряд молнии убил 54-ленюю женщину. Происшествие случилось во время грозы, когда она ехала на велосипеде по дороге Милошевичи – Глушковичи.

После того, когда сверкнула молния, женщина упала. Ехавшая позади подруга остановилась, чтобы узнать, что случилось. Однако упавшая не подавала признаков жизни. «Края ее одежды были опалены в нескольких местах», - отметили в Госкомитете судэкспертиз.

«При проведении судебно-медицинской экспертизы на теле погибшей экспертом обнаружены характерные для поражения электрическим током метки, а также ссадина на лице, образовавшаяся в результате падения».