С бывшим помощником Лукашенко не продлили контракт

Один из самых известных спортивных функционеров страны Николай Ананьев был уволен с работы. Последней записью в его трудовой книжке значилась должность генерального директора «Минск-Арены».

Иллюстрация ХК Динамо-Минск

По этому поводу ХК «Динамо-Минск» разместил у себя на сайте сообщение от гендиректора клуба Дмитрия Баскова, в котором высказана поблагодарность и пожелание успехов Ананьеву за совестную работу.

«Всегда по-прежнему будем рады видеть Ананьева на матчах нашего клуба!» – отметил он.

Николай Ананьев руководил работой «Минск-Арены» с 2010 года. До этого работал министром спорта, помощником президента, директором РГУОР.