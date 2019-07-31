В ДТП под Лидой погиб пассажир «Мерседеса»

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 34-летний мужчина, произошло в Лидском районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, на 162-м километре трассы М-6 Минск – Гродно – граница Польши грузовик «Мерседес» протаранил стоящий на обочине МАЗ.

«По не установленной пока причине передней правой стороной» «Мерседес» ударил стоящий полуприцеп, после чего опрокинулся на левую сторону.

На месте аварии погиб пассажир, который, как сообщается, был просто попутчиком.

Водители доставлены в больницу.
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Тэги: ДТП Город: Лида

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