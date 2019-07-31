Власти пообещали облагородить города

В этом году бюджетные расходы на благоустройство территорий населенных пунктов страны будут увеличены по сравнению с прошлым годом, сообщил 31 июля на пресс-конференции в Минске начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко.

Точную цифру расходов он не назвал, отметив, что в прошлом году на цели благоустройства было выделено 98,8 млн рублей, что на 25% превышает расходы 2017-го.

«Я думаю, что в 2019 году освоение бюджетных средств на цели благоустройства и содержания будет выше. И, соответственно, в планах на 2020 год предусмотрено еще больше средств с учетом капитального ремонта дворовых территорий», — сказал Ромашко.

По его словам, Минфин определил отдельный (150-й) параграф в госбюджете именно на эти цели. «То есть эти средства должны полностью пойти на благоустройство придомовых и дворовых территорий», — подчеркнул чиновник.

«При составлении статей затрат бюджета соблюдается принцип пропорциональности, что связано с обслуживанием дворовых территорий. Потом облисполкомы распределяют эти средства на местах. Некоторые — пропорционально, некоторые — в зависимости от планов и мероприятий на текущий год в конкретном населенном пункте», — пояснил начальник управления.

В свою очередь заместитель генерального директора по благоустройству ГО «Минское городское жилищно-коммунальное хозяйство» Валентина Барковская сообщила, что в этом году на санитарное содержание столичных дворовых территорий выделено более 28 млн рублей, на благоустройство объектов — более 10 млн, на капитальный ремонт — 3,8 млн.

«Естественно, этих средств недостаточно, и мы запросили дополнительные. Так, на ямочный ремонт было дополнительно выделено более 2 млн рублей. На 2020 год пока цифры назвать не могу, еще идут расчеты, но цифра будет возрастать, потому что появляются новые дворовые территории, переходят на наш баланс дворы товариществ собственников и жилищно-строительных потребительских кооперативов. Поступление средств от населения мы более точно скажем при подведении итогов в сентябре», — уточнила Барковская.

По ее словам, в первом полугодии в Минске проведен выборочный ремонт 385 дворов из 625, выполнен текущий ремонт пешеходных дорожек на площади 132 тыс. кв. метров, отремонтированы 54 наружные лестницы, 119 контейнерных площадок, 3448 контейнеров, восстановлено 27 га газонов, отремонтировано 17,5 тыс. единиц детского игрового оборудования, высажено 31 345 деревьев, 74 754 кустарника, более 1 млн цветов.

В этом году, сообщила Барковская, планируется капитальный ремонт 32 дворов. «На 12 объектах уже разработана проектно-сметная документация. Проектами предусмотрено частичное перераспределение дворового пространства для огороженных площадок и устройства мест хранения велосипедов и их озеленение», — сообщила заместитель гендиректора Минского городского ЖКХ.