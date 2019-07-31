Американка почти 40 лет хранила в холодильнике тело младенца

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Сын узнал о секрете своей матери, когда та умерла. Во время уборки в ее квартире он нашел в морозилке небольшую картонную коробку с телом.

Жительница американского города Сент-Луис, штат Миссури, несколько десятилетий тайно хранила в холодильнике мертвого младенца, сообщает издание Washington Post.

«Мне 37, и она была там все эти годы. Мне всегда говорили, что в ней украшение от свадебного торта», - сказал Адам Смит. Мужчина заглянул в коробку и обнаружил внутри останки маленькой девочки, завернутые в розовое одеяло.

«У нее остались кожа, волосы и все остальное. Она превратилась в мумию», рассказал мужчина, добавив, что немедленно положил ее обратно и позвонил в полицию.

 
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Тэги: США убийство ребенка Город: Сент-Луис

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