Американка почти 40 лет хранила в холодильнике тело младенца

Сын узнал о секрете своей матери, когда та умерла. Во время уборки в ее квартире он нашел в морозилке небольшую картонную коробку с телом.

Жительница американского города Сент-Луис, штат Миссури, несколько десятилетий тайно хранила в холодильнике мертвого младенца, сообщает издание Washington Post .

«Мне 37, и она была там все эти годы. Мне всегда говорили, что в ней украшение от свадебного торта», - сказал Адам Смит. Мужчина заглянул в коробку и обнаружил внутри останки маленькой девочки, завернутые в розовое одеяло.

«У нее остались кожа, волосы и все остальное. Она превратилась в мумию», рассказал мужчина, добавив, что немедленно положил ее обратно и позвонил в полицию.