На сотрудника медучреждения на Браславщине завели уголовное дело

Браславский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о присвоении 4,1 тысячи долларов.

По данным следствия, 34-летний сотрудник медицинского учреждения с июня по июль 2019 года присвоил денежные средства 51-летнего пациента, сообщили в УСК по Витебской области.

Пострадавший поступил на лечение в учреждение здравоохранения и забрал с собой из дома накопленные денежные средства. В больнице он сдал их на хранение материально ответственному лицу. После лечения ему вернули лишь часть денег.

Подозреваемый проиграл чужие деньги, делая ставки в интернете.