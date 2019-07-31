На сотрудника медучреждения на Браславщине завели уголовное дело
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Браславский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о присвоении 4,1 тысячи долларов.
По данным следствия, 34-летний сотрудник медицинского учреждения с июня по июль 2019 года присвоил денежные средства 51-летнего пациента, сообщили в УСК по Витебской области.
Пострадавший поступил на лечение в учреждение здравоохранения и забрал с собой из дома накопленные денежные средства. В больнице он сдал их на хранение материально ответственному лицу. После лечения ему вернули лишь часть денег.
Подозреваемый проиграл чужие деньги, делая ставки в интернете.