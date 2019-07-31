На нескольких улицах Минска исчезло электричество

В районе площади Франтишка Богушевича не работают светофоры, нет света в офисах и жилых домах.

В справочной аварийной службе уточнили, что есть отключение высоковольтной сети на улицах Лермонтова, Карла Либкнехта, Харьковской, 3, в Загородном переулке, проезде Бетонном, второе отключение — в районе проспекта Дзержинского, улиц Иерусалимской, Клары Цеткин, Розы Люксембург, Коржа, передает TUT.by .

Две бригады устраняют нарушения, свет появится в ближайшие час-полтора.