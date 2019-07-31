Экс-главу ГУПРа Барисевича вновь отправили на скамью подсудимых

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Второй процесс в отношении экс-главы главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича возобновится 8 августа в Минском областном суде.

Барисевича, как и в первом процессе, который завершился обвинительным приговором на 13 лет, обвиняют в получении взяток, передает TUT.by. Дело было приостановлено в январе, до вынесения приговора Барисевичу по первому делу.

В нынешнем процессе на скамье подсудимых кроме Барисевича — экс-заведующий комбинатом школьного питания Ленинского района Бронислав Рослик. Ему предъявлено обвинение в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, злоупотреблении служебными полномочиями, получении взятки, дачи взятки. Его супругу Ларису Рослик обвинили в мошенничестве.


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Также в качестве обвиняемой проходит экс-главбух КШП Ленинского района Александра Момотюк (мошенничество, посредничество во взяточничестве, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

Напомним, приговор Барисевичу (13 лет в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением на пять лет права занимать определенные должности) вступил в законную силу 29 июля нынешнего года. Срок для Барисевича — близкий к рекордному за коррупционные преступления.
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Тэги: Миноблсуд Мингорисполком Персона: Сергей Барисевич Город: Минск

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