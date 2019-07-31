Президент Узбекистана прибыл в Беларусь с официальным визитом
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 июля прибыл в Минск с официальным визитом.
1 августа на переговорах глав государства планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Стороны также обменяют мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Переговоры пройдут в формате один на один, а также в расширенном составе.