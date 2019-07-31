Президент Узбекистана прибыл в Беларусь с официальным визитом

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 июля прибыл в Минск с официальным визитом.

1 августа на переговорах глав государства планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Стороны также обменяют мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Переговоры пройдут в формате один на один, а также в расширенном составе.
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Тэги: Беларусь-Узбекистан Персона: Александр Лукашенко Шавкат Мирзиёев

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